47 manaʻo peʻa no ka hoʻomanaʻo o ke keiki kāne make

I loko o ka mōʻaukala kanaka, hoʻokani mau ka peʻa i ke ʻano koʻikoʻi ma ke ʻano he ala e hōʻike ai i nā manaʻoʻiʻo, kūlana, ʻike me kahi hui, a i ʻole ka hoʻonani wale ʻana i ke kino. Eia nō naʻe, ma waena o kā lākou mau ʻano a me nā manaʻo, aia kahi ʻāpana kūikawā o nā peʻa i hohonu a me nā manaʻo - nā peʻa i hoʻomanaʻo i nā mea aloha i make, ʻoi aku hoʻi nā keiki. ʻAʻole hoʻonani wale kēia mau peʻa, akā he ala hoʻi e hoʻohanohano ai i ka hoʻomanaʻo o ka mea i hala. He hōʻailona kūikawā ko lākou a me ka manaʻo hohonu, a mākou e noʻonoʻo ai i kēia lā. ʻO nā peʻa i ka hoʻomanaʻo ʻana i nā keiki i make e lawe i kahi manaʻo kūikawā a me ka hōʻailona koʻikoʻi, kahi i mea nui ai lākou a hoʻopā i kā lākou mau mea nona. ʻAʻole hoʻonani wale kēia mau peʻa, akā he ala e mālama ai i ka hoʻomanaʻo o kahi keiki a hōʻike i kou mau manaʻo kaumaha, aloha a me ka nostalgia. Ua lilo lākou i hōʻailona o ka ʻeha a me ka nalowale, akā he hōʻailona hoʻi o ke aloha a me ke aloha pau ʻole i ke keiki i haʻalele. ʻAʻole hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka manaʻo o nā peʻa i ka hoʻomanaʻo ʻana i nā keiki i make. ʻO kēlā me kēia laina, kēlā me kēia kikoʻī o ka peʻa e lawe i kahi manaʻo hohonu a me ka ukana naʻau. He ala ia e hōʻike ai i kou kaumaha a me ke kaumaha, a me ke ʻano e hōʻike ai i kou aloha a mahalo i kāu keiki i make. Ua lilo kēia mau peʻa i hōʻailona o ka pilina me ka mea i haʻalele a he ala e hoʻomanaʻo ai iā ia. ʻO ka hōʻailona hōʻailona o ia mau peʻa he nui loa. Hiki iā lākou ke hoʻokomo i nā hōʻailona like ʻole a me nā kiʻi i loaʻa ka manaʻo kūikawā i ke keiki i make a i pili paha i kāna moʻolelo. Eia kekahi laʻana, hiki i kēia mau lā hānau a make, ka inoa o ke keiki, kāna mea punahele mai kahi kiʻi kiʻi a puke paha, nā ʻēheu ʻānela, ka puʻuwai me nā hua mua, a me nā mea like. Loaʻa i kēlā me kēia hōʻailona kona manaʻo ponoʻī a kōkua i ka mālama ʻana i ka hoʻomanaʻo o ke keiki, a me ka hāʻawi ʻana i kāna mōʻaukala a me nā waiwai i nā hanauna e hiki mai ana.

Hohonu manaʻo

ʻO ka lilo ʻana o ke keiki kekahi o nā poho paʻakikī loa a ka makua. He puʻu kupanaha kēia e hoʻololi i kou ola mau loa a waiho i kahi mea ʻole i loko o kou puʻuwai. ʻO nā mākua i loaʻa i kēia pohō ke ʻike i nā ʻano manaʻo like ʻole, e like me ka ʻeha hohonu, ke kaumaha, ka hewa, a me nā manaʻo pinepine ʻole a me ka haʻahaʻa.

Nā hiʻohiʻona noʻonoʻo o ke koho ʻana i kahi peʻa ma ke ʻano o ke kanikau a me ke kū ʻana i ka nalowale

No nā mākua he nui, lilo ka peʻa i mea e hōʻike ai i ko lākou mau manaʻo a me nā manaʻo e pili ana i ka nalowale o kahi keiki. ʻO kahi peʻa i hoʻomanaʻo i kahi keiki i make ʻaʻole hiki ke lilo i hōʻailona o kona ola wale nō, akā he ala hoʻi e hōʻike ai i kona ʻawaʻawa a me kona aloha. He ala kēia e mālama ai i ka pilina me ka mea i make a kōkua i nā mākua e pili kokoke iā ia.

Hiki ke koho ʻia ka peʻa ma ke ʻano hōʻailona e hōʻike i ka ʻokoʻa a me ke koʻikoʻi o ke keiki i make. Eia kekahi laʻana, hiki ke hoʻokomo i kona inoa, lā hānau a make, ʻēheu ʻānela, a i ʻole nā ​​​​hōʻailona ʻē aʻe i manaʻo nui iā ia a i kona mau mākua.

ʻO kahi peʻa e hoʻomanaʻo ai i kahi keiki i make ke ala e hōʻike ai i ke kaumaha, akā he hōʻailona hoʻi o ke aloha a me ka hoʻomanaʻo. Kōkua ʻo ia i nā mākua e mālama i ka pilina me ka mea i make a lanakila i ka ʻeha o ka nalo. He mea paʻakikī kēia hoʻoholo a hoʻopiʻi i ka naʻau, akā no ka poʻe he mea koʻikoʻi ia i ka ho'ōla a me ka ʻae ʻana i ka nalowale.

Hōʻailona a me ka hoʻolālā

ʻO nā peʻa i hoʻomanaʻo i nā keiki i make he ala pinepine ia e hōʻike ai nā mākua i ko lākou aloha, hoʻomanaʻo a me ke kaumaha. Koho lākou i nā hōʻailona like ʻole a me nā kumu e hōʻike pololei i ko lākou mau manaʻo a kōkua i ka mālama ʻana i ka hoʻomanaʻo o ke keiki.

ʻO kekahi o nā hōʻailona maʻamau i ia mau peʻa he ʻānela. Hoʻopili ʻia nā ʻānela me ka pale, ka manaʻolana a me ka hele ʻana i ka ʻuhane, e hoʻolilo iā lākou i koho kūpono no ka hōʻike ʻana i kahi keiki i haʻalele ma ke ʻano he ʻānela kiaʻi. ʻO nā hōʻailona kaulana ʻē aʻe e pili ana i nā kiʻi keiki a i ʻole nā ​​​​maka, e hōʻike ana i ka hala ʻole a me ka palupalu o ka wā kamaliʻi, a me nā lā hānau a me ka make e mālama ai i ka hoʻomanaʻo o ke ola o ke keiki.

Hoʻolālā hoʻolālā

ʻO kahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o nā peʻa i ka hoʻomanaʻo ʻana i nā keiki i make ʻo ia ka hana maʻamau o ka hoʻolālā. Hoʻoikaika nā mākua e hana i kahi peʻa i kū hoʻokahi a pilikino i kā lākou keiki. Hiki i kēia ke hoʻohana i nā kiʻi a i ʻole nā ​​hōʻailona i koʻikoʻi loa i ke keiki, e like me kā lākou mea pāʻani punahele, holoholona a wahi paha.

I kekahi manawa, hoʻokomo pū ka peʻa i nā huaʻōlelo a i ʻole nā ​​​​huaʻōlelo koʻikoʻi i ke keiki a i kona ʻohana. He mea nui ka hoʻolālā ʻana o ka peʻa e hōʻike i ke ʻano pilikino a me ke ʻano o ke keiki, e kōkua ana i nā mākua e mālama i kona hoʻomanaʻo a me kona mau manaʻo.

Ritual a me ka hoʻomanaʻo

No nā mākua he nui, lilo ka peʻa i ʻano hana e hiki ai iā lākou ke mālama i kahi pilina me kā lākou keiki i make. Ua lilo kēia hana i ala e hoʻomau ai i nā hoʻomanaʻo a hoʻomau i ka make ʻole i nā manawa hauʻoli wale nō, akā i nā ʻike paʻakikī e pili ana i ka nalowale.

ʻO ka hopena o nā peʻa i ke kaʻina o ke kaumaha a me ka ho'ōla ma hope o ka nalowale:

Hiki i ka peʻa ke loaʻa ka hopena o ka naʻau a me ka noʻonoʻo i nā mākua, e kōkua ana iā lākou ma ke kaʻina hana kaumaha a ho'ōla. He ala ia e hōʻike ai i ke kaumaha, ka ʻeha a me ke aloha i kahi keiki i haʻalele, a me ke ala e loaʻa ai ka maluhia o loko a me ka haʻahaʻa.

Ma kēiaʻano, lilo ka peʻa i mea hoʻomanaʻo a me ka mahalo wale nō, akā, he mea hana no nā mākua eʻae a hoʻoponopono i ko lākou mau manaʻo e pili ana i ka poho.

Nā laʻana a me nā moʻolelo maoli

He ʻokoʻa kēlā me kēia peʻa e hoʻomanaʻo ai i kahi keiki i make, e like me ka moʻolelo ma hope. Koho kekahi mau mākua i nā kiʻi e hōʻailona ana i ke ola a me ke ʻano o kā lākou keiki, e like me nā kiʻi pēpē a i ʻole nā ​​mea pāʻani punahele. ʻO kekahi poʻe e koho i nā lā hānau a me ka make e mālama mau i ka hoʻomanaʻo o ka lā i loli mau ai ko lākou ola. ʻAʻole lilo kēia mau peʻa i mea hoʻonani no ke kino, akā he ala pū kekahi e hōʻike ai i ke aloha mau a me ke aloha no ke keiki i haʻalele.

No nā mākua he nui, lilo ka peʻa i ala e hoʻomau ai i kahi pilina me kahi keiki i make a loaʻa ka maluhia o loko. Hoʻomanaʻo ia iā lākou i ke aloha e loaʻa mau iā lākou no kā lākou keiki a hāʻawi iā lākou i ka manawa e hōʻike i ko lākou mau manaʻo ma ka ʻike maka. ʻO kēia ka mea e hiki ai iā lākou ke pale i ke kaumaha a neʻe mālie i mua, e lawe ana i ka hoʻomanaʻo o kā lākou keiki i loko o ko lākou puʻuwai.

hopena

ʻO ka peʻa e hoʻomanaʻo ai i kahi keiki i make, ʻaʻole ia he ala e hōʻike ai i ke kaumaha a me ke kaumaha, akā he ala hoʻi e mālama ai i ka hoʻomanaʻo o ke keiki no ka wā pau ʻole. He hōʻailona kēia o ke aloha e hoʻomanaʻo mau iā ʻoe i ka manawa kupanaha i hui pū ʻia a e noho mau ke keiki i ʻāpana o ka ʻohana.

I loko o ka nohona hou, ʻo ka peʻa e hoʻomanaʻo ai i kahi keiki i make e lilo i ala ʻike nui e hōʻike i kou mau manaʻo a mālama i kahi pilina me ka mea i make. ʻAʻole kēia he ala e lanakila ai i ke kaumaha, akā he ala pū kekahi e hōʻike ai i kou aloha a mahalo i kāu keiki i hala. Kōkua ʻo ia i nā mākua e hoʻomau i ke ola, hoʻomanaʻo a aloha i kā lākou keiki, a loaʻa ke kākoʻo a me ka ʻike mai nā poʻe ʻē aʻe.