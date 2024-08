ʻO kēia Post-Summer Detox ka mea hou e pono ai kou ʻili no ka hāʻule

ʻOiai ke kau nei ke kauwela a hiki i ka hopena o Sepatemaba, e ʻike kākou, ke ʻōlelo ʻole nei nā kānaka a pau i ke kau ma hope o ka Lā Hana. ʻO luna o ka papa inoa hana no ka hoʻomākaukau ʻana i ka hāʻule? Hāʻawi i ko mākou ʻili i ke aloha i makemake nui ʻia ma hope o ke kau o ke kauwela. E noʻonoʻo: hāʻule pinepine i loko nā loko ʻauʻau me ka chlorine, ʻekolu mahina o nā mea ʻulaʻula a ʻoi aku paha ʻauʻau lā. ʻOiai mākou i ka manaʻo maikaʻi hoʻohana ʻia ka pale lā nā kauwela a pau, nā mea like nā pores paʻa, ʻili maloʻoʻO ka pōʻino o ka lā a me nā lehelehe chapped pinepine ka hopohopo ma ka hopena o ʻAukake. ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻo nā mea a pau e hoʻoponopono hou i kou ʻili he mau hoʻololi liʻiliʻi i kāu hana mālama ʻili kauwela o kēia manawa. Pono i kahi alakaʻi liʻiliʻi? E heluhelu no nā ʻōlelo aʻoaʻo e hoʻomaʻemaʻe i kou ʻili ma hope o ke kauwela.

Pores maʻemaʻe hohonu

Ma hope o nā mahina o ka wela a me ka haʻahaʻa, ʻike paha ʻoe i ka hou, ka lepo, a me ka ʻaila e kūkulu ʻia ma ka ʻili o kou ʻili. ʻO kou hou, i hui pū ʻia me ka make-up a me ka pollution, hiki ke hoʻopau i kou mau maka a paʻa nā pores. No ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke ʻano o nā pores a pale i nā breakouts, hoʻomaʻemaʻe i kou maka me kahi mask hoʻomaʻemaʻe. ʻO kekahi o kā mākou punahele ʻo Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, i hoʻokumu ʻia me Amazonian White Clay e kōkua i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ʻili, huki i nā haumia, hoʻemi i ka hana sebum, a ʻike maopopo i nā pores.

Moisturize, moisturize, moisturize

Koʻikoʻi, koʻikoʻi mākou. Ke kamaʻilio nei mākou i nā ʻaila pō, nā ʻaila lā, nā ʻaila SPF, nā aila, nā ʻaila kino ... ʻoi aku ka maikaʻi. Hiki i ka Chlorine, ka wai paʻakai, a me nā kukuna UV ke hoʻomaloʻo i kou ʻili, no laila, mai makaʻu e kau i ka moisturizer. Loaʻa i ka CeraVe Moisturizing Cream kahi ʻano momona ʻaʻole momona a ua hoʻokomo ʻia me nā mea pono e like me ka hydrating hyaluronic acid a me nā ceramides e kōkua i ka hoʻoponopono a mālama ʻana i ka pale kūlohelohe o ka ʻili. Hiki ke hoʻohana ʻia ma ka maka a me ke kino.

Hoʻoponopono i nā pōʻino o ka lā

Ke hoʻomaka ka mae ʻana o kāu ʻālohilohi o ke kauwela, hoʻomaka paha ʻoe e ʻike i kekahi mau hōʻailona o ka pōʻino o ka lā-e noʻonoʻo i nā freckles hou, nā wahi ʻeleʻele, a i ʻole ka ʻili ʻili ʻole. ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hoʻohuli i ka pōʻino i hana ʻia e nā kukuna UV (ʻo ia ke kumu he mea nui ka hoʻopili ʻana i ka pale lā i kēlā me kēia lā), akā hiki iā ʻoe ke kōkua e hōʻemi i nā hōʻailona ʻike ʻia o ka pōʻino o ka lā ma ka ʻili o ka ʻili me ka serum vitamin C e like me La Roche. -Posay 10% Pure Vitamin C Facial Serum. Hoʻopololei ia i ka ʻili a me ke ʻano o ka ʻili, waiho ʻia ka maʻemaʻe a me ka hydrated.

E hoʻohana i nā antioxidants a me ka pale lā

Hiki ke pōʻino i ka lā a puni ka makahiki, ʻoiai i ka hāʻule a me ka hoʻoilo, no laila, mai hoʻokuʻu i ka pale lā. E nānā iā La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 no ka pale kiʻekiʻe loa a kūpono i nā ʻano ʻili āpau, me ka maʻalahi. No ka pale hou aku i nā mea ʻino kaiapuni a me ka hōʻemi ʻana i nā hōʻailona ʻike ʻia o ka ʻelemakule, e hoʻohui i kāu pale lā me kahi serum waiwai antioxidant e like me SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfoliate i kou ʻili

He mea nui ka exfoliation, akā pono loa ke ho'āʻo ʻoe e hoʻoponopono hou i kou ʻili ma hope o ke kau lōʻihi a me ka wela. ʻO kekahi o kā mākou punahele ka ZO Skin Health skin renewal pads. He exfoliator kemika ia e hoʻoneʻe i nā ʻili make mai ka ʻili o ka ʻili, e hōʻemi i ka ʻaila nui i ka wā e hoʻomaha a hoʻomaha i ka ʻili. No ke kino, e ho'āʻo iā Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Hoʻopau maikaʻi kēia ʻōpala kino maikaʻi i nā ʻili make mai ka ʻili o ka ʻili me ka ʻole o ka maloʻo ʻana. Me nā ʻāpana exfoliating o nā kernels apricot a me nā emollients, lilo ka ʻili i palupalu a maʻalahi.

E mālama iā ʻoe iho

E hakakā i nā lehelehe maloʻo ma o ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻōpala lehelehe exfoliating i kāu hana maʻamau e kōkua i ka hoʻopau ʻana i ka ʻili maloʻo a me ka ʻili ma kou mau lehelehe a hoʻomākaukau iā lākou no ka hydration hou. Ma hope o ka exfoliating i kou mau lehelehe, e hāʻawi iā lākou i ka wai e pono ai lākou me ka lehelehe lehelehe hānai, lāʻau, kala (nā mea āu e makemake ai) e komo pū me nā meaʻai e like me ka vitamina E, nā aila, a i ʻole aloe vera. No ka laʻana, e hoʻāʻo i ka Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, i hoʻokumu ʻia me ka vitamina E, ka meli acacia, ka beeswax a me ka ʻaila hua rosehip e hōʻemi i ke ʻano o nā laina maikaʻi a me nā wrinkles a puni nā lehelehe, e waiho ana iā lākou maʻemaʻe, hydrated a plumped.