Helu ʻānela 22 - Numerology. He aha ka ʻōlelo ma hope o ka helu nui 22?

Helu anela 22

Helu anela 22 lawe pū me ia i nā haʻalulu a me ka ikaika o ka helu 2, akā ua hoʻonui ʻia lākou. ʻO ka manawa maʻamau mākou e "evolve", pinepine i nā pae mua, e ʻike ana i ka helu 2, a laila 22, a laila ka pae aʻe: 222. Eia naʻe, hoʻomaka nā poʻe he nui e hoʻolohe a ʻike i kekahi mau mea like me ka helu 222. Ua pili ka helu 2. me ka misionari o kou uhane a me kou akua "hopena" Aka ke kumu o ke ola. Loaʻa i kēia kiʻi nā vibrations: ʻo ka lokahi, nā pilina a me nā pilina (ʻaʻole wale nā ​​​​mea aloha), ka naʻau, ka diplomacy, ka lokahi, ka manaʻo ʻole, ka hiki ke hoʻololi i nā kūlana, ka ʻike. ʻO ka helu 22 e lawe pū me ia i ka ikaika o ka intuition, harmonis and balance, evolution, service, diplomacy, adaptation, philanthropy, kuleana, manaʻo, idealism, ikaika pilikino, evolution, development. Hōʻike pū kēia helu i ka hoʻokō ʻana i kāu mau makemake kiʻekiʻe a me nā manaʻo, ʻo ia ka helu o ka mana, ikaika a me nā hana. Makemake nā ʻānela, ma o ka helu 22, e paipai iā ʻoe e hana ikaika i ka misionari o kou ʻuhane a me ke ala ʻuhane o ka ulu ʻana.

22 Helu ʻo kēia ka helu hoʻokūkū. Hāʻawi pinepine kona helehelena i nā manawa a me nā manawa e hiki ai iā ʻoe ke kūkulu maʻalahi i kou wā e hiki mai ana. ʻO kēia pū kekahi me ka helu angelic 4, akā i loko o kona vibration ʻaʻole ia he mea ʻē aʻe ma mua o ke ʻano haʻahaʻa o ka helu 22 ma kēia ʻano.

Hiki i ka Angel helu 22 ke ola a hoʻomaopopo i nā moeʻuhane, nā pahuhopu a me nā makemake. Ma o kēia helu, lawe nā ʻānela i kahi leka, e noi ana iā ʻoe e nānā i kou ola ma kahi ākea, koho i ka pahuhopu hope loa a hoʻoikaika iā ia ma nā ala liʻiliʻi. E noʻonoʻo i nā mea liʻiliʻi a me nā kikoʻī, e hoʻoikaika ana e hoʻokō i kāu pahuhopu, a ʻike koke ʻoe i ke kiʻi makemake o ka ʻoiaʻiʻo i mua ou i kona nani. Paipai ka helu 22 iā ʻoe e hahai i kāu mau hoʻolālā ʻaʻole wale i nā mea waiwai, akā i nā mea ʻuhane. Pono ʻoe e hoʻomau i kou mau manaʻoʻiʻo a mālama i kahi manaʻo maikaʻi a me kahi ʻano maikaʻi i mea e mālama ai i ke kaʻina hana o ka hōʻike ʻana i ka ʻoiaʻiʻo e holo nei.

ʻO ka helu 22 he leka mai nā ʻānela e koi iā ʻoe e nānā i ka maluhia, ka lokahi, ka maluhia a me ke kaulike ma nā wahi āpau o kou ola. E hoʻopaʻa paʻa i kāu mau manaʻoʻiʻo a hana ma ia mau mea, e hoʻomanaʻo i ka wā e hoʻoholo ai i ka wā e hiki mai ana. Loaʻa iā ʻoe nā manaʻo maikaʻi a me ka hōʻoiaʻiʻo o ka kūleʻa, inā mālama ʻoe i kāu kumu a me ka nānā ʻana a hahai i kou naʻauao a me kou intuition, e huki ʻoe i nā mea āu e makemake ai i kāu ʻoiaʻiʻo.

Namaste. Kūlou ke akua i loko oʻu i ke akua i loko ou.