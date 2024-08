Helu ʻānela 23 - Numerology Angelic o ka helu 23. He aha ke ʻano o ka helu 23?

Helu anela 23

ʻO ka helu ʻānela 23 i hana ʻia i nā ʻano a me ka ikaika o nā helu 2 a me 3. Hāʻawi ka ʻānela ʻelua i kekahi i kekahi i nā haʻalulu o ke kaulike a me ka pālua (duality), ka hui pū ʻana, ka launa pū ʻana a me ka diplomacy, hilinaʻi a me ka manaʻolana, ka lawelawe a me ka lawelawe i nā pahuhopu kiʻekiʻe. ka hopena a me ka misionari uhane. ʻO ka heluʻekolu, e hāʻawi i ka ikaika o ka uluʻana a me ka uluʻana, ka hauʻoli a me ka manaʻo maikaʻi, ka hōʻike pono'ī, ke kākoʻo a me ke kōkua, ka uluʻana, ka hoʻokōʻana i nā makemake a me ka attraction o nā moeʻuhane. ʻO ka helu 3 e pili ana i nā haku piʻi. Hoʻopili kēia mau mea i ka hui ʻana o nā helu 2 a me 3, e hana ana i ka helu ʻānela 23, e hoʻohauʻoli me ka ikaika o ka charisma, kamaʻilio, duality a me ka sociability. Hiki ke hui pū ʻia ka helu 23 me ka haʻalulu o ka helu ʻānela 5 (2 + 3 = 5).

Lawe ʻia ka ʻānela helu 23 i kahi leka e paipai iā ʻoe e hoʻomaka i ka hoʻohana ʻana i kāu mau talena kūlohelohe, nā mākau, a me ka noʻonoʻo e lawe mai i ka hauʻoli a me ka hauʻoli i loko o ke ola o nā poʻe ʻē aʻe a me kāu iho. E hoʻopono mau i ka hana ʻana me nā mea ʻē aʻe, mai hūnā i kekahi mea, mai hahau a puni ka nahele. E mahalo mau ʻia a hoʻokipa maikaʻi ʻia kāu ʻoiaʻiʻo a me kāu ʻōlelo aʻo ma ke kamaʻilio ʻana, ʻoi aku hoʻi ma nā kumuhana koʻikoʻi. Me ka ʻoiaʻiʻo a me nā ʻōlelo aʻo maikaʻi a me nā hana maikaʻi ʻē aʻe, e hoʻāʻo e kōkua i nā poʻe ʻē aʻe i kou ola i kēlā me kēia lā. ʻO ka mea āu e hāʻawi ai i ke ao holoʻokoʻa i kēlā me kēia lā e hoʻi mai iā ʻoe, no laila e mālama i ka manaʻo maikaʻi a me ka manaʻo manaʻo maikaʻi i nā mea, a e hoʻopiha mau ai kou ola i ka lokahi a me ke kaulike.

ʻO ka helu ʻānela 23 no ʻoe e ʻike e kōkua ana nā ʻānela a me Ascended Masters iā ʻoe ma ke kōkua ʻana iā ʻoe e mālama i kou hilinaʻi a hilinaʻi i ka Energy of the Universe. E hoʻomau i ka hana e hoʻokō i kāu mau moeʻuhane i kēlā me kēia lā a hoʻohana i ke kānāwai o ka huki e hiki ai i kāu mau pahuhopu kiʻekiʻe loa a hoʻokō i kāu mau makemake a me kou makemake. Inā kānalua ʻoe, e noi i kāu mau ʻānela no ke kākoʻo a me ke alakaʻi i ke ala āu e hele ai. E ʻoluʻolu e hiki iā ʻoe ke noi i ke kōkua i kēlā me kēia manawa. Aia mau nā ʻānela iā ʻoe, ʻoiai inā poina iā ʻoe i kekahi manawa.

ʻO ka helu 23 he mea hoʻomanaʻo hoʻi e loaʻa mau ana nā ʻānela, nā ʻānela a me Ascended Masters, inā he kākoʻo a kōkua wale nō kāu - e noi wale. E hoʻomanaʻo ʻaʻole pono ʻoe e hana i nā mea āpau iā ʻoe iho.

Namaste.