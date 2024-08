Helu ʻānela 24 - Numerology o ka helu a me ka manaʻo ʻānela o ka helu 24.

Helu anela 24

ʻO ka helu ʻānela 24 i hana ʻia e ka vibration o ka helu 2 a me ka helu 4. ʻO ka ʻānela ʻelua e pili ana i ka ikehu o ke kaulike, ke kaulike, ka lokahi, ka lua (duality), nā pilina a me nā pilina (ʻaʻole wale nā ​​​​mea aloha), ka launa pū ʻana a me ka diplomacy, ka launa pū ʻana. a me kāu misionari uhane a me ka uhane, ke kumu o ke ola. ʻO Angel #4, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, aia nā haʻalulu o ka hoʻonohonoho ʻana, ka hoʻomaʻamaʻa, ka ʻoiaʻiʻo, ke kuleana, ka ʻoiaʻiʻo, ka pono, ka naʻauao o loko, a me ka hana ikaika e kūkulu i kumu paʻa no kou wā e hiki mai ana. ʻO ka ikaika o ka 24 pili pū i kou makemake, pono ʻoe e hoʻonohonoho i ka wā e hoʻolālā ai i kou wā e hiki mai ana. ʻO kēia helu hoʻi e hōʻike ana i nā ʻAkelakela. Hiki i ka helu ʻānela 6 ke kuhikuhi i ka helu 2 (4 + 6 = XNUMX).

ʻO ka helu ʻānela 24 e lawe i kahi leka e hoʻomanaʻo iā ʻoe e hoʻolohe i kou intuition a me kou naʻauao. E hilinaʻi i nā ʻānela no ka mea ua manaʻo ʻia lākou e hāʻawi iā ʻoe i nā mea āpau āu e pono ai i kou ola i kēlā me kēia lā ʻoiai ʻoe e kālele ana i ka hoʻokō ʻana i kāu mau pahuhopu kiʻekiʻe a me nā makemake. E mālama i ka manaʻoʻiʻo a me ka hilinaʻi i nā hiki i ka ʻānela, e hoʻolei i kou hopohopo a me kou hopohopo i nā ʻānela e hoʻololi iā lākou a loaʻa ka ho'ōla. E noi i nā ʻānela no ke kōkua a mālama i ka wā e pono ai ʻoe inā makemake ʻoe e hōʻoia aia lākou ma laila e kākoʻo iā ʻoe.

Lawe ʻia ka helu 24 i kahi leka mai kāu mau ʻānela e hoʻouna iā ʻoe i hōʻailona e hoʻomau i kāu mau hana i kēia manawa me ka makemake a me ka hoihoi. E manaʻoʻiʻo iā ʻoe iho, i kou hiki a me kou mau talena i mea e kūleʻa ai a hoʻokō i kou mau makemake a me kou makemake. E hilinaʻi i kāu mau pahuhopu aia wale nō ma kou manamana lima, pono ʻoe e hoʻomau i kāu mau hana, aia ʻoe ma ke ala pololei.

Inā ʻike ʻoe i ka helu ʻānela 24, ʻo ia ka mea e hoʻouna ana nā ʻānela iā ʻoe i nā ikaika kākoʻo maikaʻi e hoʻonui ai i kou hilinaʻi iā ʻoe iho, ka manaʻo ponoʻī a me ka hilinaʻi iā ʻoe iho. ʻO ka hana, ka hoʻoikaika a me ka ikaika āu i hāʻawi ai iā ʻoe iho i nā kūlana he nui i ka wā ma mua e hāʻawi iā ʻoe i kumu paʻa no ke ola paʻa. Ke noi nei nā ʻānela iā ʻoe e hilinaʻi iā ʻoe iho a me kou intuition. E ʻike aia ʻoe ma ke ala pololei i ke ola i kēia manawa.

Namaste.