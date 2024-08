Helu anela 45

ʻO ka helu Angel 45 ka hui pū ʻana o nā ʻano a me ka ikaika o nā helu 5 a me 4. Hāʻawi ka ʻānela ʻehā iā ʻoe i nā haʻalulu o ka ʻike instinctive a me ka naʻauao i loko, kūpaʻa a me nā mākau, ka hoʻokō a me ka kūleʻa, e hoʻokumu i kahi kahua paʻa no mākou iho a me nā poʻe ʻē aʻe. , ka hana ikaika a me ke kuleana, ko kakou mau kuko a me ka mea e hooikaika a hooikaika ia kakou e hana, a me ka Energy of the Archangels. ʻO ka helu Angel 5, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hoʻohuli ʻia e ka wiwo ʻole, ka huakaʻi a me nā ʻano like ʻole, magnetism, adaptability, noʻonoʻo, nā haʻawina i aʻo ʻia mai nā haʻawina ola, ke kūʻokoʻa pilikino, ka waiwai, ka hiki ke hoʻololi i nā loli nui i ke ola.

ʻO ka helu ʻānela 45 e lawe i kahi leka mai kāu mau ʻānela e pili ana i ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana i kēlā mau mea i kou ola e hoʻokūpaʻa a ʻae i kou ʻano maoli - ʻo kou nohona a me nā koho āu e hana ai i ka pō. E mākaukau no nā hoʻololi e hiki mai ana e hāʻawi iā ʻoe i nā manawa kūpono e kau ai iā ʻoe ma ke ala pololei. E hilinaʻi e lawe mai kēia mau hoʻololi i nā mea maikaʻi wale nō i nā mea āpau o kou ola.