Helu ʻānela 48 - Numerology Angelic. ʻO ka mea huna o ka ʻānela helu 48.

Helu anela 48

ʻO ka helu Angel 48 ka hui pū ʻana o ka ikaika a me nā ʻano o nā helu 4 a me 8. ʻO ka helu ʻehā ʻehā e lawe i nā waiwai o ka ʻoiaʻiʻo a me ka ʻoiaʻiʻo, ka hoʻokō a me ka kūleʻa, nā waiwai maoli, ka hana ikaika a me ka hoʻoholo ʻana, ka hana ikaika a me ka pono. a me ke kūkulu ʻana i kahua paʻa no kou wā e hiki mai ana, pēlā no kou wā e hiki mai ana a me nā mea ʻē aʻe. ʻO ka helu 4 e pili ana i ko mākou mau kuko a me ka mea e hoʻoikaika ai iā mākou e hana. Ma ka lima 'ē aʻe, anela helu 8 resonates me ka 'epekema ma o ke ola 'ike, reliability a me ke kuokoa, loko naʻauao a me ka ikaika, ka hoʻokō 'ana i ka pomaikai a me ka waiwai ma o ke kanawai o ka attraction, Karma - ke ao holoʻokoʻa uhane kānāwai i ke Universe - kumu a me ka hopena. , haawi a loaa.

ʻO ka helu ʻānela 48 e lawe i kahi leka mai kāu mau ʻānela e hoʻopau ana kahi pōʻaiapuni a i ʻole ke kahua o kou ola. Eia naʻe, e uku koke ʻia ʻoe no kāu hana nui. Mai makaʻu i ka nele a i ʻole ka nalowale o kēlā me kēia ʻano, ʻoiai ʻo ka hopena e hiki mai ana e hōʻike iā ʻoe i kahi hoʻomaka hou a me ka manawa kūpono a me ka manawa kūpono. ʻO kāu mau kūleʻa a me kāu mau hoʻokō e lawe mai iā ʻoe i nā pōmaikaʻi a uku iā ʻoe ma nā ʻano he nui.

Manaʻo paha ka ʻānela helu 48 e puni ana nā ʻānela o ka pōmaikaʻi iā ʻoe a e hele pū me ʻoe i kou hele ʻana i nā loli maikaʻi e hiki mai ana i kou ola. Ke noi aku nei nā ʻānela iā ʻoe e hoʻokuke aku i nā makaʻu e pili ana i kāu kūlana kālā a hoʻololi iā lākou i mau ikaika māmā. ʻAʻohe ou mea e makaʻu ai no ka mea e hoʻolako ʻia nā mea a pau āu e makemake ai.

ʻO ka helu 48 ke lawe nei i ka ʻōlelo ʻo ka hoʻoikaika a me ka hana ikaika āu i hoʻokomo ai i kou ola i kou ala ponoʻī wale nō e like me kou mau manaʻoʻiʻo a me kou mau manaʻoʻiʻo ua hoʻohui piha iā ʻoe me kāu misionari uhane a me ke kumu o ke Akua i ke ola. No laila, e kahe ana kou ola i ka nui a me ka pōmaikaʻi ke hoʻomau ʻoe a hoʻomau i kāu ala koho. E hilinaʻi i ke kākoʻo ʻānela a me ke alakaʻi a lākou e hāʻawi ai iā ʻoe e alakaʻi ai iā ʻoe. E hoʻomanaʻo e ʻike pinepine ʻoe iā lākou ma ke ʻano naʻau.

E pili ana ka helu anela 48 i ka helu 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Ke kūlou nei ka mālamalama i loko oʻu i ka mālamalama i loko ou.