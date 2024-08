Helu anela 50

ʻO ka helu Angel 50 ka hui pū ʻana o ka ikehu a me ka vibration o ka helu 5 a me ka helu 0. ʻO ka angelic five resonates me ka wiwo ʻole a me ka manawa kūpono, ke kūʻokoʻa pilikino, ka holomua, ka ulu ʻana a me ka hoʻoikaika ʻana, ka hoʻōla ʻana, ka ʻimi a me ka hoʻoulu ʻana, e hana ana i ka loli maikaʻi a me ke ola. nā koho, versatility a me ke kūpono i ke kūlana. . ʻO ka helu 0, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, e pili ana i nā ʻano o ka hoʻomaka, ke kahe kūlohelohe o ka ikehu, ka hoʻomau ʻana o nā pōʻai, ka pau ʻole, a me ka mau loa. ʻO ka helu Angel 0 ke koho a me ka hiki, ka hoʻomaka ʻana o kahi huakaʻi ma ke ala o ka hoʻomohala ʻuhane, e kau ana i kou manaʻo i nā kānalua āu e alo ai, a kono iā ʻoe e hoʻolohe i kou intuition a me Higher Self, mahalo iā ʻoe e loaʻa ai nā pane. . i kāu mau nīnau. Hoʻoikaika ka helu 0, hoʻonui a hoʻonui i ka mana o ka helu e hālāwai ai, ma kēia hihia ka helu 5.

Helu anela 50 lawe ʻia kahi leka mai kāu mau ʻānela e hoʻomanaʻo iā ʻoe i ke kūlana o kou olakino a me nā koho āu i hana ai e pili ana i kou nohona. Makemake kāu mau ʻānela e kōkua iā ʻoe e hana i nā loli maikaʻi i nā ʻano olakino o kou ola. Na kēia mau hoʻololi e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi holoʻokoʻa o kou ola a loaʻa iā ʻoe nā pōmaikaʻi he nui: ʻuhane, kino, naʻau a me ka noʻonoʻo. E hōʻoia e loaʻa iā ʻoe ke kākoʻo a me ke aloha mai kāu mau ʻānela, e kōkua lākou iā ʻoe a hoʻomaʻamaʻa i kēia hoʻololi. Na lākou e alakaʻi iā ʻoe.

Lawe pū ka ʻānela helu 50 i kahi leka e ola ai ma ke ʻano kūpono iā ʻoe iho. Mai ʻae i kou hopohopo a i ʻole nā ​​manaʻo maikaʻi ʻole o ka poʻe e hoʻohuli a paʻa iā ʻoe. E loaʻa i ka wiwo ʻole e hana i nā loli maikaʻi e kūlike me kou ʻano nohona hou, a e hoʻopono mau iā ʻoe iho.

Pili pū ka helu ʻānela 50 me ka helu 5 (5+0=5)

E kala mai no ka hoomaha loihi. I kēia mau lā, ua nānā au iaʻu iho, ka lua o koʻu makemake, a me kekahi ʻano o ke kamaʻilio ʻana, a hiki i ka loaʻa ʻana o ka ʻōlelo mai Mikhail mai, ʻo ka manawa kēia e hoʻi ai. I ka manawa like, ua ʻike ʻia ua hoʻopaʻa ʻia kekahi a kope i kaʻu mau pou. Eia naʻe, ʻaʻole au e hoʻohewa iā ia a hoʻouna i ka mālamalama i kēia kanaka. ❤

Namaste.