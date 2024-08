170 kaha kiʻi (a me ke ʻano): 19 ʻano

ʻO nā hōkū kekahi o nā hōʻailona kahiko o nā moʻomeheu, nā hoʻomana a me nā ʻōnaehana hilinaʻi i ko mākou honua, e hoʻolilo ana i kēia kiʻi i mea mana nui loa o ka honua. Hiki i kēia mau manaʻo ke lilo i pilikino: no ka laʻana, makemake paha ʻoe e kiʻi i kahi peʻe hōkū e hōʻailona i kahi pahuhopu kikoʻī āu e hoʻāʻo nei e hoʻokō a i kekahi mea i loaʻa iā ʻoe.

Hoʻohui pinepine ʻia nā hōkū me nā kiʻi ʻē aʻe a me nā hōʻailona e hoʻomaikaʻi i ka manaʻo o kēlā me kēia peʻa a hana i kahi hoʻolālā paʻakikī a hoihoi hoʻi. Hiki ke huki ʻia ka peʻe hōkū i kahi kaila e hōʻike ana i kahi moʻomeheu kikoʻī e pili ana i ke kiʻi i kahi manawa, wahi a i ʻole moʻomeheu kikoʻī. ʻO kēlā me kēia hoʻolālā peʻa o ka hōkū āu e koho ai, hiki iā ʻoe ke ʻike he kūikawā a kū hoʻokahi ia.

Moolelo o ka hoku hoku

He moʻolelo kahiko a hoihoi ko Star tattoos i nā moʻomeheu a me nā au. Ma nā moʻomeheu like ʻole, ua hōʻailona ka hōkū i nā manaʻo like ʻole e like me ke alakaʻi, pale, hoʻomālamalama ʻuhane, naʻauao a me ka laki maikaʻi. Eia kekahi mau ʻike hoihoi e pili ana i ka mōʻaukala o nā peʻa o ka hōkū.

ʻAigupita kahiko: He hōʻailona ka hōkū o ke akua a me ka hoʻomālamalama ʻuhane. Ua hoʻohana ko ʻAigupita i ka hōkū ma ke ʻano he hōʻailona o ka pale ʻana mai ka hewa a me ka hoʻomanaʻo ʻana i ke ala ʻuhane. ʻO nā Helene kahiko a me nā Roma: Ua pili ka hōkū me nā akua a me nā koa. No ka laʻana, ʻo ka hōkū ʻelima, a i ʻole pentagram, he hōʻailona ia o ke akua wahine ʻo Athena. Pāina: Ma ka moʻomeheu Kina, pili ka hōkū me ka hopena a me ka laki. Ua kaulana nā peʻa hōkū i waena o ka poʻe i manaʻoʻiʻo i ka ʻike kilokilo. ʻO nā peʻa hōkū i ka moʻomeheu hou: Me ka hiki ʻana mai o nā peʻa i ka moʻomeheu Western, ua lilo ka hōkū i kumu kaulana. Hoʻopili pinepineʻia me nā moeʻuhane, nā manaʻolana a me nā makemake. Hiki i kēia mau peʻa ke loaʻa nā ʻano like ʻole a me nā manaʻo ma muli o ka hoʻolālā a me ka pōʻaiapili.

Hiki ke hana ʻia nā peʻa hōkū ma nā ʻano like ʻole, mai ka maʻalahi a me ka minimalistic i ka paʻakikī a me ka waihoʻoluʻu. Hiki iā lākou ke loaʻa nā manaʻo like ʻole no nā kānaka like ʻole, e hōʻike ana i ko lākou mau manaʻoʻiʻo, nā moeʻuhane a me ke ala ola.

ʻO ke ʻano o ka peʻa hōkū

Ma ka laulaha, ʻo ka hapa nui o nā hoʻolālā hōkū ʻoi aku ka manaʻo i kēia mau ʻano:

Makemake

Loaʻa

ʻAe maikaʻi

Удача

Kupanaha

Paʻi

Kaulike

ʻOkoʻa kūʻokoʻa

Ola i ka maʻi ʻaʻai umauma

ʻO ka lālā o ka Navy a i ʻole Guard Guard

Makemake pāʻani wikiō

Hoʻololi hoʻomana

Nā ʻano like ʻole o nā kiʻi hōkū

1. Ka peʻa hōkū liʻiliʻi

Hiki i kahi peʻa hōkū liʻiliʻi ke noʻonoʻo nui - ma hope o nā mea āpau, ʻo ka hōkū kekahi o nā hōʻailona koʻikoʻi o nā moʻomeheu a me nā hoʻomana i ka honua! Hiki ke hōʻike i nā hopena sparkling i kou ʻano flamboyant a hōʻike paha ua hana ʻoe i kahi mea nui a koʻikoʻi paha i kou ola.

2. Tattoo o kahi hōkū pana a i ʻole kometa.

ʻO nā hōkū hāʻule a i ʻole nā ​​kometa, e kau pono ai, he hōʻailona pinepine ia o ka laki. ʻO kēia ke kumu e hiki ai i kahi hoʻolālā peʻe hōkū ke lilo i hōʻailona o kou laki.

3. ʻO ka lā Tattoo Pilipino a me nā hōkū (ʻekolu mau hōkū a me hoʻokahi lā).

ʻO kēia kiʻi i hōʻike ʻia ma ka hae o ka ʻĀina Pilipino, ʻo ia he peʻa i makemake nui ʻia me nā poʻe o ka hanauna Pilipino a hoʻoilina paha ... I loko o kēia kiʻi, ʻewalu kukuna o ka lā, e hōʻike ana i kēlā me kēia panalāʻau i Philippines, a ʻo kēlā me kēia hōkū ʻekolu e hōʻike ana i kekahi o nā hui moku nui ʻekolu ma ka ʻĀina Pilipino.

4. ʻO ka peʻa ma ke ʻano o kahi hōkū ʻo Celtic.

E like me nā peʻa hōkū ʻāpana, ʻo ka tato Celtic hōkū kahi huikau o ʻelua mau ʻano peʻa kuʻuna - nā hōkū a me ke kaila Celtic - i hoʻokahi hoʻolālā nui. Me kahi peʻe hōkū i hoʻoulu ʻia e Celtic, hiki iā ʻoe ke hōʻike i kāu hoʻoilina a hoʻomālamalama i ke ʻano o ka pilina a me ka pau ʻole me kahi ulana hoʻōla ʻia a Celtic.

5. ʻO ka peʻa Starfish ʻulaʻula a ʻeleʻele.

ʻO kekahi o nā mākia hōkū kala maʻamau ka mea me hōkū ʻulaʻula a ʻeleʻele , kahi mea makemake nui ʻia e ka US Navy a me Coast Guard. Hoʻohui kēia hoʻolālā hōkū kūikawā i nā hiʻohiʻona hōkū ʻelima o ka hae US me nā kala ʻeleʻele a ʻulaʻula hoʻi i ʻike ʻia ma nā pakuhi moana. Hōʻailona kēia peʻa hōkū i ka home hoʻi o ka luina nalowale.

6. Hōkū ʻākala Tattoo.

ʻO ka peʻa hōkū ʻāpala e hōʻailona pinepine i ka hakakā a ke kanaka me ka maʻi ʻaʻai umauma a he kūʻokoʻa loa ia i ka kuʻemaka lipine kuʻuna. ʻOiai, ke hoʻololi ʻia me ka ʻeleʻele, i ke kaila o ka peʻa starfish, ua aneane lilo ka hōkū poni i "pōhaku punk" a i hōʻailona "ʻē aʻe" o ke kaua me ka maʻi ʻaʻai umauma, e hāʻawi ana i ka peʻe hōkū i kahi wili ʻokoʻa. hoʻolālā

7. ʻO ka peʻa me ka hōkū poni.

ʻO ka peʻe hōkū poni kekahi ala e hōʻike ai i kou pilikino ma o ke kala a me nā hōʻailona kūlohelohe o ka hōkū. ʻO ka poni kahi hui pū o ka ikaika o ka ʻulaʻula a me ke kūpaʻa mālie o ka polū; No laila, hōʻike ka poni i kahi kaulike o nā mea a me nā ʻano. ʻAʻole paha kēia ke kūlana kūlohelohe o ka hapa nui o ka poʻe, akā ʻike nui ka hōkū i nā makemake a me nā makemake. ʻO kēia ke kumu o ka laulima hōʻailona o ke kaulike o ka poni a me ka makemake maoli o ka hōkū e hoʻolilo i kēia hoʻolālā i ka peʻa kūpono no ka poʻe e ʻimi nei i ka maluhia o ka noʻonoʻo a me ke kaulike.

8. Nā hōkū tatoʻo a me ka zebra.

I ka hōʻailona holoholona, ​​hōʻike ka zebra i ke kaulike, ka pilikino a me ke kūʻokoʻa. ʻAe kona mau scars iā ia e peʻe i ka mauʻu kiʻekiʻe o nā pāpū o ʻApelika, e hūnā ana mai nā mea hōkai a hāʻawi i ka pale no ka holoholona. ʻO ka poʻe e manaʻo nei e hoʻohui i ka mana ikaika o kēia holoholona me ka hōʻailona like ikaika o ka hōkū hiki ke hana i kēia ma nā ʻano like ʻole.

9. Pepeiao a me ka peʻa hōkū

ʻIke pinepine nā butterflies i mau hōʻailona o ke hānau hou ʻana; no laila, hiki i ka hui ʻana o kēia mau pepelu metamorphosing me nā hōkū ke hana i kahi kiʻi kūʻokoʻa e hōʻailona ai i ka hānau hou ʻana a me ka ʻimi ʻana i kekahi mau pahuhopu i hōʻike ʻia e nā hōkū.

10. Nā peʻa o nā hōkū a me nā ao.

Hōʻailona nā ao i nā mea like ʻole. в ʻokoʻa nā moʻomeheu a me nā kaʻao. ʻO kahi laʻana, ma nā kaʻao Helene a me Roma, ʻo nā ao ka home o nā akua, a he nui ka poʻe i kēia lā e manaʻo nei he hōʻailona nā ao i ka holo ʻole a i ʻole ka weliweli e hiki mai ana. Eia nō naʻe, kaukaʻi ʻia i ka mea āu e makemake ai e hōʻike i nā ao, e loaʻa i kāu hōkū a me nā peʻa ao kekahi o nā manaʻo like ʻole. ʻO kahi laʻana, kahi kiʻi e hōʻike ana i nā hōkū ma ka lani i piha i nā ʻino ʻino e hōʻike ana ua hele ʻoe i loko o nā manawa paʻakikī e hoʻokō i kāu mau pahuhopu. ʻO kahi hoʻolālā ʻē aʻe, e hōʻike nei i nā hōkū melemele ʻōlinolino i loko o ke kahua o nā ao keʻokeʻo, ʻo ia hoʻi, ʻo kēlā mau mea āu i nalo ai aia i kahi honua ʻoi aku ka maikaʻi.

11. Puʻupuʻu tattoo a me ka hōkū.

Hiki i nā pua ke hōʻailona i ka ulu a me ka ulu ʻana; ʻO ia ke kumu e hoʻohui ai i kēia kiʻi i kahi hoʻolālā peʻa hōkū kahi ala maikaʻi loa e hoʻohui i kahi pae o ka manaʻo. Hoʻohana pinepine ʻia nā hōkū e hōʻike i nā pahuhopu a me nā moemoeā, no laila ke hoʻohui nei i nā mea ʻelua i hiki ke hōʻike i ka ulu pilikino āu i loaʻa ai i kāu mau pahuhopu. O kahi laʻana, hōʻike nā līlia i ka momona ma nā moʻomeheu Helene a me ʻAigupita kahiko ; ʻO kēia ke kumu e hiki ai i ke kiʻi ʻana o kahi līlia a me kahi hōkū ke hōʻike i ka wahine a me kāna keiki.

12. Ka peʻa poʻo poʻo a me ka hōkū

Hiki i kēia peʻa ke hōʻailona i ka lanakila ʻana i ka make a me ka hōʻeha ʻana i ka trauma, ʻoiai ke poʻo o ka iwi poʻo i ka make a me ka hōkū e hōʻailona i ka hoʻokō ʻana i kahi hana paʻakikī. Hōʻike paha kekahi kiʻi ʻē aʻe i ka hae pirate kaulana, e hōʻike ana i kahi iwi poʻo ma kahi hōkū ma kahi ʻano moana: hiki iā ia ke hōʻike i ke ʻano o nā mana e hoʻomalu i ko mākou ola: ka makemake i ke kūʻokoʻa a i ʻole ka hoʻokō ʻana i ka mea i manaʻo ʻia iā mākou.

13. ʻirylelo Fairy a me ka peʻa hōkū

Hiki i kēia peʻa hōkū ke lilo i wahine wahine a hōʻike pinepine i ka manaʻo o ka mea lawe a makemake paha i kahi ʻoi aku ka maikaʻi. Hiki i kahi moʻo ʻē aʻe a me nā kiʻi hōkū ke hōʻike i kahi moʻo e noho ana ma ka mahina puʻupuʻu me nā hōkū ʻālohilohi i mua ona: ʻo ka ʻoiaʻiʻo o ka ʻiʻini e makemake nei i kahi mea hou aʻe e ʻike ʻia ma kona alo i hoʻohaʻahaʻa ʻia, a hōʻailona nā hōkū i kāna moemoeā o ka wā e hiki mai ana. . ʻO kekahi hoʻolālā peʻa hou aʻe he fairy lele i waena o nā hōkū e hōʻike i kou manaʻoʻiʻo iā ʻoe iho a me kāu holomua i kāu mau pahuhopu.

14. Puʻuwai peʻa a me ka hōkū

ʻO ka peʻa puʻuwai a me ka hōkū kahi ʻōlelo hoʻomākeʻaka, maikaʻi a ʻoluʻolu hoʻi i ka honua: nani ke ola a ʻike ʻoe i ka mea ʻoi loa o nā mea a me nā poʻe.

15. Tattoo me kahi hōkū a me lisa.

Hiki ke hoʻohui i nā hōkū i ka tattoo vine ke hoʻohui i ka manaʻo a me ka hoihoi i ʻike ʻia iā ia. Nui a hewahewa nā ala e hoʻohui ai i nā hōkū i ka hoʻolālā mea kanu piʻi; ʻo kahi laʻana, ma kahi o ka lau a i ʻole nā ​​pua, hiki iā ʻoe ke kau i nā hōkū ma ka mea kanu: hiki i kēia ke hōʻike i nā pahuhopu i loaʻa iā ʻoe. Hiki ke hōʻano hou ʻia kēia peʻa i nā makahiki e hōʻike i kāu holomua.

16. Hōkū tattoo a me nā dadu.

Hiki i ka dice ke hōʻailona i nā pā, ka makaʻu a me ka laki. ... ʻO kahi peʻa dice ma kahi kokoke i kahi iʻa hōkū paha kahi hoʻolālā maʻamau i ka moʻomeheu kai: he nui nā luina, nā powa a me nā luna o ka moku i hoʻokani pila a me nā pāʻani pāʻani pāʻani ʻē aʻe a ʻo ka manawa ka lōʻihi ma nā huakaʻi lōʻihi.

17. Ka peʻa keʻa a me ka hōkū

ʻO ke kiʻi ʻana i ka peʻa kea a me ka hōkū hiki ke lilo i ala maikaʻi loa e hoʻomanaʻo ai i kahi mea aloha āu i nalo a hōʻike i kou manaʻoʻiʻo i kekahi lā e hui hou ʻia ʻoe (e like me ke ʻano Kalikiano o ke keʻa. ʻO kahi ala e hoʻopilikino ai i kēia peʻa, ʻo ia ke hoʻohui i nā hua mua a i kēlā me kēia kanaka i ka lā hānau i loko a puni paha ka hōkū, a i ʻole hoʻokau i kahi leka e like me "Rest in Peace" i kākau ʻia ma lalo o ke keʻa.

18. Hoku Tattoo a David

Hōkū o Dāvida - he hōʻailona koʻikoʻi o ka Iudaio. Ma Nazi Kelemania, koi ʻia nā Iudaio e komo i kēia hōʻailona i humuhumu ʻia i ko lākou lole i hiki ke ʻike ʻia lākou i kēlā me kēia manawa. ʻO kēia ka peʻa kūpono loa no kēlā me kēia mea e nānā nei e hōʻike i ko lākou manaʻoʻiʻo Iudaio. Hiki ke hoʻopili maʻalahi ʻia e hōʻike i kou hilinaʻi pilikino a me ka ʻike o kāu mau manaʻoʻiʻo. ʻO kahi laʻana, hiki i kahi hoʻolālā hōkū ʻo Star of David ke lilo i huapalapala Hebera a i ʻole he huaʻōlelo pōkole i loko o kahi hōkū. He huaʻōlelo a manaʻo paha ia e pili ana iā ʻoe, a i ʻole nā ​​hua mua o kahi mea i nalo iā ʻoe.

19. Hoku Flaming Tattoo

Hiki i ke ahi ke hōʻike i ka huhū, ka huhū, ka makemake, ka hoʻololi a me ka loli, a me kou makemake e hoʻokō i kāu mau pahuhopu i kēlā me kēia kumukūʻai. Hiki i ka hui ʻana o nā hōkū a me nā lapalapa ahi i ka hoʻolālā tattoo ke hōʻike ua hoʻokō ʻoe i kāu kūleʻa ponoʻī a i ʻole ua hele ʻoe i loko o ka lapalapa o ke ola a ʻoi aku ka ikaika ma mua o ka wā ma mua.