29 kāʻei kapu (a me ke ʻano o ka manaʻo)

ʻO kahi barcode kahi ʻōnaehana kāohi i kāohi ʻia e kahi scanner optika hiki ke heluhelu i nā laina kū i ka lepili. Ua hoʻohana mua ʻia ka ʻōnaehana i nā makahiki 1950 a ua haku ʻia me ka pahuhopu o ka hoʻonui ʻana i ka pono hana.

Ka manaʻo o ka peʻa barcode

I kekahi mau makahiki i hala aku nei, lilo ka peʻa barcode i kaila. Ua hoʻowalewale ʻia nā mea he nui e kēia kolohe kaulana. I ka manawa mua he hōʻailona ia o ka ʻike, akā no ka hapanui he ʻano kūʻē pū kekahi ia i ka consumerism, kahi ʻōlelo hōʻino a ka hui kaiāulu e noho nei mākou, kahi mākou a pau, nā huahana kalepa a ma kahi o nā mea āpau ke kumukūʻai. Manaʻo wale kekahi he hana kipi a kolohe ʻole kēia i ke kaiāulu a mākou e noho nei.

I ka makahiki 2000 i paʻi ʻia ke kīwī "Dark Angel," i haku ʻia e James Cameron, ua loaʻa ka protagonist i ka peʻa barcode ma ke kua o kona poʻo no ka mea he "huahana" genetical ia i hana ʻia e lilo i koa. I kēlā manawa, hāʻawi kēia i ka ulu ʻana o kēia ʻano peʻa.

He mea maʻalahi ka hōʻailona i nīnau ʻia. He laina ia o nā laina kaulike kaulike o nā nui a me nā mamao. Aia nā helu a me / a i ʻole nā ​​leka ma lalo. Hoʻohana maʻamau mākou i kēia wahi e waiho i nā mea e hōʻike ana i kahi mea nui i ke ola o kahi kanaka peʻa.

Hoʻolālā ʻenehana

I kēia mau lā, ʻoiai ke hoʻomau nei ka makemake o nā kāʻei barcode i nā koi, ʻo nā kāʻā QR code ka mea i makemake nui ʻia. He ala hou kēia e hoʻopaʻa a ʻike ai paha i nā mea e hoʻohana ana i kahi noi kikoʻī ma nā hāmeʻa kelepona.

Kaulana o ka barcode tattoos

ʻO nā peʻa Barcode kahi ʻano ʻano peʻa kūikawā a kaulana loa i hopu i ka noʻonoʻo o ka poʻe i nā makahiki i hala. ʻO kēia ʻano o ka peʻa he manaʻo hōʻailona a hiki ke loaʻa i nā wehewehe like ʻole e pili ana i ka pōʻaiapili a me nā makemake pilikino o ka mea hoʻohana. Eia kekahi mau kumu i kaulana loa ai nā peʻa barcode:

Kūʻokoʻa a me ke ʻano: ʻO nā peʻa barcode he ʻano hoʻolālā a me ka hoʻolālā hou i hiki ke kū hoʻokahi i kēlā me kēia kanaka. Hiki ke hanaʻia kēiaʻano peʻa i nāʻano likeʻole a me nāʻano likeʻole, e kaulana ai i waena o nā mea aloha peʻa. Hōʻailona a me ka manaʻo: Hoʻopili pinepine ʻia nā barcodes me ka hui mea kūʻai aku a me ka hana nui, e hōʻike ana i ka hoʻohewa ʻana i ka moʻomeheu mea kūʻai aku a i ʻole he hōʻailona o ke ʻano pilikino i ka hui lehulehu. He ala kēia e hōʻike ai i kou ʻokoʻa a me kou kūʻokoʻa. Nā moʻolelo pilikino a me nā hoʻomanaʻo: No kekahi poʻe, hiki i ka peʻa barcode ke ala e hoʻomanaʻo ai i nā lā koʻikoʻi, nā inoa a i ʻole nā ​​hanana i ko lākou ola ma o ka hoʻopili ʻana iā lākou me nā huahana mea kūʻai aku. He ala kēia e hoʻohanohano ai i ka hoʻomanaʻo o ke kanaka a i ʻole ka hanana. ʻO ka pāʻani a me ka hoʻohenehene: Koho kekahi poʻe i ka peʻa barcode ma ke ʻano he ala e hōʻike ai i ko lākou ʻano kumu a me ke ʻano hoʻohaʻahaʻa. Hiki i kēia ʻano o ka peʻa ke lilo i abstract a pohihihi, kahi e huki ai i ka nānā a hana i ka hoihoi. Mana ʻenehana: Pono nā peʻa barcode i ka hana akamai a me ka hoʻokō ʻenehana e hana i kahi hopena maoli. He mea paʻakikī kēia no nā mea pena kiʻi kiʻi a hoihoi i ka poʻe e manaʻo nui i ka hana hana a me ka ʻoihana.

Hiki i nā peʻa barcode ke loaʻa nā manaʻo like ʻole a me nā wehewehe ʻana no nā poʻe like ʻole a hoʻomau i ka ulu ʻana i ka kaulana ma muli o ko lākou ʻokoʻa a me ke ʻano hōʻailona.

Nā Manaʻo Tattoo

He maʻalahi kēia mau peʻa: e kaha wale i nā laina maʻemaʻe, ʻeleʻele maʻamau, e hana iā lākou. Eia nō naʻe, hiki i kekahi poʻe ke hoʻohui i kekahi kikoʻī, e like me ke kala liʻiliʻi a i ʻole nā ​​kiʻi liʻiliʻi (nā hōkū, nā puʻuwai ...), a me nā mea maikaʻi ʻole paha, i ke code ponoʻī. ʻAʻole pono ka loaʻa ʻana o kahi hana maikaʻi loa e hoʻokō ai i kēia kumu - akā he mea nui ʻaʻole kokoke loa nā laina, no ka mea ke hala ka manawa, hiki i ka peʻa ke lilo i kāna hoʻolālā kumu.

I ka wā e pili ana i nā ʻāpana o ke kino i hoʻohana mau ʻia, ʻaʻole ia he mea e kahaha ai ʻo ka hope o ka ʻāʻī ka mea i makemake nui ʻia, akā ʻo nā pūlima pū kekahi me ka makemake nui.