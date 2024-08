36 mau peʻa o ka hoʻopono a me ke akua wahine o ka hoʻopono (a me ko lākou manaʻo)

Hiki i kahi hōʻailona o ka hoʻopono ke lilo i hoʻokahi pālākiō, kahi wahine e paʻa ana i ka pahi kaua, pale maka ʻia a / a i ʻole e hāpai ana i kahi pālākiō. ʻO kēlā me kēia mea e hōʻike ana i kahi hōʻailona o ka hoʻoponopono i kona aka a me ke ʻano. E nānā i ka mea o kēlā me kēia hōʻailona e hiki ai iā ʻoe ke ʻike i kahi hoʻolālā peʻa e wehewehe ai i kou ʻano pono.

Hāʻawi ʻo Libra i ke kaulike i kāna ʻano wehewehe like ʻole - e ʻōlelo paha kekahi i nā ʻano ʻokoʻa o ke ola - he mea kūpono. Hiki iā ia ke noʻonoʻo, ʻoihana a i ʻole kaulike kino. ʻO kāna hana e hoʻokumu i ke kaulike ma waena o nā ʻelua a e hoʻopau i ka hakakā ma waena o nā ʻaoʻao. No laila, inā ʻoe e noʻonoʻo nei i kahi peʻa unahi, ʻike e haʻi aku kāu peʻa iā ʻoe e hoʻāʻo nei ʻoe e mālama i ke kaulike i kou ola.

ʻO ka wahine makapō maka, ka mea maʻa mau i ka pālule, kū i kahi hōʻailona o ka hoʻoponopono makapō. Mai poina e paʻa mau ʻo ia i hoʻokahi lima i kahi kaulike, e hōʻailona ana i ke kaulike, a i kekahi - he pahi kaua, i mea e hoʻokō ai i kāna ʻōlelo hoʻopaʻi a hoʻihoʻi i ke kaulike nalowale. ʻO kēia kiʻi kahi kiʻi o ke akua wahine Themis, ke akua wahine o ka hoʻoponopono. ʻO ka poʻe e ʻaʻa i kēia mau peʻa e manaʻo ʻia he poʻe hoʻoholo hoʻoholo kaulike ʻole.

ʻO ka maka makapō e uhi ana i nā maka he mea makapō ka hoʻopono, akā ʻaʻole mau ka makapō i nā manawa āpau, a i kēia hihia ʻaʻole ia he makapō e like me ka manaʻo o kekahi.

ʻO ka pahi kaua kahi hōʻailona o ka hoʻoponopono kaulike. Hōʻike kekahi mau kiʻi i kahi pahi kaua i huli ʻia, ʻoiai hōʻike kekahi i kahi liona, ʻo ia hoʻi ke hele mai ka pono me ka ikaika.

Hiki iā mākou ke nānā i ka "maka o ka hoʻoponopono" ma ke ʻano he hōʻailona o ka hoʻoponopono. ʻO ka poʻe e komo ana i kēia peʻa kiʻi ʻia ma ko lākou kino e hōʻike i ka leka o ka maka ʻike āpau, ka maka makaʻala e hōʻoia ana i ka maluhia a me ka mālie no ka poʻe.

Ke lilo nei kēia mau peʻa i mea hou a hou a hou a nui nā poʻe e kau ana iā lākou i ko lākou kino. Nānā maikaʻi ka pālākiō ma luna o hope e like me ke ʻano o ka hoʻolālā i loko o ia mea, akā hiki iā ʻoe ke koho i ka umauma a i ʻole ka pulima lima. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hiki ke kau ʻia ke kiʻi o ke akua wahine Themis ma kahi i hoʻonui ʻia, e laʻa me ka poʻohiwi, ka umauma a i ʻole ke kua.

No ke aha i kaulana ai ka hoʻopono a me ke akua wahine o ka hoʻopono?

ʻO nā peʻa e hōʻike ana i ke kumumanaʻo o ka hoʻopono a me ke akua wahine o ka hoʻopono he mea kaulana ia ma muli o nā manaʻo hōʻailona hohonu a lākou e lawe ai, a me nā hui mōʻaukala a me ka moʻomeheu i pili pū me lākou.

Hōʻailona o ka pono: ʻO ka manaʻo o ka hoʻopono kekahi o nā waiwai koʻikoʻi i nā hui he nui. ʻO ka peʻa unahi a i ʻole nā ​​hōʻailona ʻē aʻe o ka hoʻopono he ala ia e hōʻike ai i ka manaʻoʻiʻo i ka pono, a me ka makemake no ia mea i ke ola o kekahi. Nā hui me ke kānāwai a me ka pono: Ma nā kiʻi o ke akua wahine o ka pono, e like me Justice, hiki i nā peʻa ke hōʻailona i ka mahalo i ke kānāwai, ka mālama ʻana i nā lula a me ka manaʻoʻiʻo i ka pono e hoʻokō i nā kūlana kānāwai. Manaʻo mōʻaukala: ʻO nā kiʻi nani o ke akua wahine o ka hoʻopono, e like me Maya, Themis a i ʻole Astraea, he kumu hohonu i ka mōʻaukala a me ka moʻomeheu o nā lāhui he nui. Hiki i nā peʻa me kā lākou mau kiʻi ke ala e hōʻike ai i ka mahalo i ka hoʻoilina mōʻaukala a me nā kuʻuna moʻomeheu. Nā mea nani a me ke ʻano: Hiki ke hōʻike ʻia nā kiʻi o ka hoʻopono a me ke akua wahine o ka hoʻopono i nā ʻano nani a nani hoʻi, e hoʻolilo iā lākou i kaulana i waena o nā mea aloha i nā peʻa e like me nā hana noʻeau. Nā waiwai pilikino a me nā manaʻoʻiʻo: No nā poʻe he nui, hiki i nā peʻa kaulike ke ala e hōʻike ai i ko lākou mau manaʻo pilikino, manaʻoʻiʻo i ka ʻoiaʻiʻo a me ka ʻoiaʻiʻo, a me ka makemake i ka hoʻopono ma ka honua.

No laila, kaulana nā peʻa i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻopono a me ke akua wahine o ka hoʻopono ma muli o ko lākou mau manaʻo hōʻailona hohonu, nani, a me ka hiki ke hōʻike i nā manaʻo pilikino a me nā waiwai.